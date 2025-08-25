SUV do Kwid com traseira de Kardian ganha novidades visuais No mundo, a Renault tem dois SUVs subcompactos: Kardian e Kiger. Só que, aparentemente, eles têm a mesma traseira Auto Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renault Kiger 2026 amarelo de lateral Auto Mais

O Renault Kardian não é o primeiro, nem mesmo o único, SUV subcompacto da marca francesa. Lá na Índia, a Renault conta com o Kiger, o SUV do Kwid, que agora passa por sua primeira intervenção cirúrgica, repetindo os retoques que sua irmã Triber recebeu. Mas, de traseira, não é que ele é idêntico ao Kardian?

Para saber mais sobre as novidades visuais do SUV do Kwid, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Quais carros para comprar pelo preço do Renault Kardian Iconic 2026?

5 erros que a Fiat cometeu no Brasil nos últimos anos

5 carros brasileiros pioneiros