SUV do Kwid com traseira de Kardian ganha novidades visuais

No mundo, a Renault tem dois SUVs subcompactos: Kardian e Kiger. Só que, aparentemente, eles têm a mesma traseira

Renault Kiger 2026 amarelo de lateral Auto Mais

O Renault Kardian não é o primeiro, nem mesmo o único, SUV subcompacto da marca francesa. Lá na Índia, a Renault conta com o Kiger, o SUV do Kwid, que agora passa por sua primeira intervenção cirúrgica, repetindo os retoques que sua irmã Triber recebeu. Mas, de traseira, não é que ele é idêntico ao Kardian?

Para saber mais sobre as novidades visuais do SUV do Kwid, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

