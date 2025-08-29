Tesla aposta em novo Model Y que acelera de 0 a 100 km/h em 3 segundos para frear crise na Europa SUV elétrico esportivo tem 460 cv, novos modos de condução e estreia na Europa em setembro Auto Mais|Do R7 29/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h18 ) twitter

Tesla Model Y Performance vermelho estático Auto Mais

O Tesla Model Y ganhou uma versão Performance atualizada e já confirmada para a Europa. A marca norte-americana, que tem visto suas vendas caírem no velho continente, aposta na configuração mais esportiva para atrair clientes. Segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), as vendas da Tesla caíram um terço até julho deste ano.

