Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Tesla aposta em novo Model Y que acelera de 0 a 100 km/h em 3 segundos para frear crise na Europa

SUV elétrico esportivo tem 460 cv, novos modos de condução e estreia na Europa em setembro

Auto Mais|Do R7

Tesla Model Y Performance vermelho estático Auto Mais

O Tesla Model Y ganhou uma versão Performance atualizada e já confirmada para a Europa. A marca norte-americana, que tem visto suas vendas caírem no velho continente, aposta na configuração mais esportiva para atrair clientes. Segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), as vendas da Tesla caíram um terço até julho deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo Model Y!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.