Toyota Hiace estreia no Brasil como a Hilux das vans
Com porte intermediário entre as vans grandes e as médias, Toyota Hiace vem para ser a Hilux das vans
Lançada em 1967 no Japão e presente em vários outros mercados, a Toyota Hiace finalmente será vendida no Brasil. Com plataforma e motor de Hilux e SW4, a van comercial japonesa vem para disputar mercado com várias categorias, visto que seu porte é intermediário.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a nova Toyota Hiace!
