Toyota lança hatch híbrido para todo mundo esquecer do Honda Fit Renovação visual do Toyota Aqua faz os brasileiros desejarem esse hatch híbrido altinho por aqui para tomar o lugar que já foi do Honda... Auto Mais|Do R7 01/09/2025 - 19h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h58 )

Toyota Aqua 2026 [divulgação] Auto Mais

Imagine só se a Toyota fizesse uma versão hatch do Prius com uma pegada de Honda Fit e mecânica mais do que confiável? Já imaginou. Pois esse é o Aqua, o modelo de entrada da marca no Japão e que está em sua segunda geração desde 2021, mas que agora passa por uma importante renovação. Toyota, pensa com carinho, o Aqua híbrido poderia vir ao Brasil…

