Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Toyota lança hatch híbrido para todo mundo esquecer do Honda Fit

Renovação visual do Toyota Aqua faz os brasileiros desejarem esse hatch híbrido altinho por aqui para tomar o lugar que já foi do Honda...

Auto Mais|Do R7

Toyota Aqua 2026 [divulgação] Auto Mais

Imagine só se a Toyota fizesse uma versão hatch do Prius com uma pegada de Honda Fit e mecânica mais do que confiável? Já imaginou. Pois esse é o Aqua, o modelo de entrada da marca no Japão e que está em sua segunda geração desde 2021, mas que agora passa por uma importante renovação. Toyota, pensa com carinho, o Aqua híbrido poderia vir ao Brasil…

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.