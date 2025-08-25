Toyota Yaris foi o aluno CDF quietinho e amado pelos professores Substituto do Etios e tido como "Corollinha", os Toyota Yaris viveram um bom tempo no Brasil, mas se despediram recentemente Auto Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Auto Mais

A Toyota do Brasil é conhecida por ter modelos mais caros e com pegada mais premium. Mas, o Etios conseguiu provar o contrário e os Yaris também. Enquanto o primeiro é visto como um patinho feio, mas racional, o segundo viveu um bom tempo em solo brasileiro, agradou muitos clientes e ainda assim passava quase despercebido em sua categoria. Então, aperte os cintos e vamos conhecer um pouco da sua trajetória.

Para saber mais sobre a trajetória do Toyota Yaris e suas curiosidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

5 erros que a Ford cometeu no Brasil nos últimos anos

5 marcas de carros que prometeram vender no Brasil, mas não vieram

Mini JCW E prova que um elétrico pode ser sedutor ao volante | Impressões