Toyota Yaris foi o aluno CDF quietinho e amado pelos professores
Substituto do Etios e tido como "Corollinha", os Toyota Yaris viveram um bom tempo no Brasil, mas se despediram recentemente
A Toyota do Brasil é conhecida por ter modelos mais caros e com pegada mais premium. Mas, o Etios conseguiu provar o contrário e os Yaris também. Enquanto o primeiro é visto como um patinho feio, mas racional, o segundo viveu um bom tempo em solo brasileiro, agradou muitos clientes e ainda assim passava quase despercebido em sua categoria. Então, aperte os cintos e vamos conhecer um pouco da sua trajetória.
A Toyota do Brasil é conhecida por ter modelos mais caros e com pegada mais premium. Mas, o Etios conseguiu provar o contrário e os Yaris também. Enquanto o primeiro é visto como um patinho feio, mas racional, o segundo viveu um bom tempo em solo brasileiro, agradou muitos clientes e ainda assim passava quase despercebido em sua categoria. Então, aperte os cintos e vamos conhecer um pouco da sua trajetória.
Para saber mais sobre a trajetória do Toyota Yaris e suas curiosidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Para saber mais sobre a trajetória do Toyota Yaris e suas curiosidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: