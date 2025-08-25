Logo R7.com
Volkswagen Amarok ganha edição limitada em homenagem a Barretos que custa quase R$ 400 mil

Picape média da Volkswagen recebeu novos detalhes para se diferenciar da versão Extreme em que é baseada

Auto Mais|Do R7

Volkswagen Amarok Edição Barretos 70 anos Auto Mais

A Volkswagen aproveitou mais um ano da Festa do Peão de Barretos para homenagear mais um veículo, e desta vez foi a Amarok que ganhou a Edição Limitada Barretos 70 Anos. O evento, que acontece entre os dias 21 e 31 de agosto no interior de São Paulo, é um dos maiores símbolos da cultura sertaneja no país e tem a Volkswagen como patrocinadora oficial há mais de três décadas.

Para saber mais sobre essa edição especial e todos os detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

