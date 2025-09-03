Volkswagen anuncia Polo elétrico para rivalizar com BYD Dolphin e companhia A Volkswagen confirmou que seu futuro carro elétrico acessível se chamará ID. Polo. Ele chegará em breve. Será que vem ao Brasil? Auto Mais|Do R7 03/09/2025 - 14h21 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h21 ) twitter

Volkswagen ID. Polo camuflado de colorido e visto de trás Auto Mais

Até pouco tempo atrás, o nome ID.2all era usado para nomear o futuro modelo elétrico da Volkswagen. Porém, a marca voltou atrás em sua decisão e anunciou que ele será batizado de ID.Polo. O que a montadora quer é familiarizar sua linha de elétricos junto ao público e por isso usará nomes fortes do seu portfólio nos futuros modelos movidos a bateria. Aliás, o ID. Polo é o primeiro de muitas novidades que virão em breve.

