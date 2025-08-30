Volkswagen Golf GTI e Jetta GLI, o câmbio DSG ainda é um problema? Explicamos Depois de anos de polêmica com falhas na mecatrônica e embreagem a seco, a Volkswagen aposta em uma nova geração do DSG nos esportivos... Auto Mais|Do R7 30/08/2025 - 18h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 18h17 ) twitter

Câmbio DSG Auto Mais

O câmbio DSG da Volkswagen ficou super famoso por transformar a experiência de dirigir modelos da Volkswagen e da Audi. A promessa era simplesmente unir a rapidez de um câmbio manual com o conforto de um automático. Porém os modelos como Jetta, Golf e até o Fusca, entre 2011 e 2015 eram equipados com o DSG de sete marchas com embreagens a seco que ficaram marcados por falhas.

Para entender melhor as inovações e diferenças do câmbio DSG, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

