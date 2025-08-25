Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Volkswagen Golf GTI ou Peugeot 205 GTI: quem é o verdadeiro primeiro hot hatch?

Ambos modelos possuem suas personalidades e dividem a opinião quando o assunto é quem foi melhor

Auto Mais|Do R7

Volkswagen Golf GT branco em movimento Auto Mais

O Volkswagen Golf GTI está em sua oitava geração e acaba de desembarcar no Brasil, onde voltará a ser vendido depois do hiato de seis anos fora do mercado. Porém, o hot hatch tem uma história longa de vida e no meio do caminho teve diversos rivais. Um bem conhecido, que inclusive foi comercializado no Brasil, foi o Peugeot 205 GTI, vendido até 1994. Mas afinal, qual dos dois foi o primeiro hot hatch da história?

Para descobrir mais sobre essa disputa histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

Leia Mais em Auto Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.