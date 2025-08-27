Logo R7.com
Volkswagen Golf GTI, quando 245 cv e uma pista vazia dizem tudo | Impressões

De volta ao Brasil na linha 2026, o Golf GTI mostra por que segue sendo referência entre os esportivos

Auto Mais|Do R7

Volkswagen Golf GTI na pista em movimento cor branco fazendo curva Auto Mais

Dirigir um carro esportivo nunca é uma má pauta, mesmo que seja em pleno fim de semana. Existem convites que puxam como ímã, e quando se trata de guiar um Volkswagen Golf GTI, a emoção fala mais alto. A oportunidade foi ainda mais rara por podermos acelerar em um aeroporto. Foi isso que vivemos em São Joaquim da Barra (SP)um dos primeiros do Brasil, erguido durante a Revolução Constitucionalista de 1932.

