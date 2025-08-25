Volkswagen Jetta GLI estreia no Brasil com visual renovado e chega em outubro Sedã esportivo produzido no México ganha novos faróis, lanternas interligadas e interior atualizado, mas mantém motor 2.0 turbo Auto Mais|Do R7 25/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h21 ) twitter

Volkswagen Jetta GLI 2026 estático branco Auto Mais

Junto com a apresentação oficial do novo Golf GTI, a Volkswagen também confirmou a chegada do Jetta GLI atualizado ao mercado brasileiro. O sedã esportivo, que é produzido no México, já tinha recebido o facelift em junho de 2024 naquele país e também nos Estados Unidos, mas agora estreia por aqui com vendas previstas para começarem em 6 de setembro e entregas a partir de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades do Volkswagen Jetta GLI!

