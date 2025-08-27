Volkswagen prepara Golf R mais insano da história com motor de RS3 e será o último a gasolina
Edição especial com motor do Audi RS3 chega em 2027 antes da transição para a eletrificação
As montadoras europeias estão tendo que se virar para atender às metas de emissões da União Europeia, que obriga que todos os carros novos sejam de emissão zero a partir de 2035. A Volkswagen, pressionada por essas regras, já prepara a despedida do Golf movido apenas a gasolina.
As montadoras europeias estão tendo que se virar para atender às metas de emissões da União Europeia, que obriga que todos os carros novos sejam de emissão zero a partir de 2035. A Volkswagen, pressionada por essas regras, já prepara a despedida do Golf movido apenas a gasolina.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa despedida histórica e as inovações que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa despedida histórica e as inovações que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.
Leia Mais em Auto Mais:
Leia Mais em Auto Mais: