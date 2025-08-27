Volkswagen prepara Golf R mais insano da história com motor de RS3 e será o último a gasolina Edição especial com motor do Audi RS3 chega em 2027 antes da transição para a eletrificação Auto Mais|Do R7 27/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h19 ) twitter

protótipo branco de nova versão esportiva do Volkswagen Golf vitso de frente e com faróis acesos Auto Mais

As montadoras europeias estão tendo que se virar para atender às metas de emissões da União Europeia, que obriga que todos os carros novos sejam de emissão zero a partir de 2035. A Volkswagen, pressionada por essas regras, já prepara a despedida do Golf movido apenas a gasolina.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa despedida histórica e as inovações que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais.

