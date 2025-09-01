Volkswagen prepara T-Cross elétrico barato para rivalizar compactos Modelo será derivado do conceito ID.2all e promete ter preço em torno de 25 mil euros Auto Mais|Do R7 01/09/2025 - 09h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h58 ) twitter

Conceito de SUV compacto elétrico da Volkswagen baseado no ID.2 Auto Mais

A Volkswagen está vivendo um momento delicado no mercado global de elétricos. A ofensiva das marcas chinesas, com preços mais competitivos e lançamento um atrás do outro, fez a marca alemã perder fôlego nas vendas. Para reagir, a fabricante aposta em um SUV compacto derivado do ID.2all, que será apresentado em dezembro, pouco antes de estrear no Salão de Munique.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Auto Mais e fique por dentro de todas as novidades!

