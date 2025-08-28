Volvo transforma perua do passado em SUV híbrido plug-in Antes usada em uma station wagon aventureira, agora a nomenclatura XC70 volta a ser aplicada pela Volvo em um modelo ecológico Auto Mais|Do R7 28/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h50 ) twitter

Volvo XC70 de traseira em movimento na estrada Auto Mais

Não apenas a Subaru está promovendo uma mudança de hábito em sua linha ao transformar uma perua em utilitário esportivo. A Volvo seguiu a mesma estratégia com o XC70, lançado na China por aproximadamente US$ 62.000 (algo em torno de R$, no câmbio atual, em conversão direta, excluindo os impostos e as taxas).

