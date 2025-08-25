Zeekr X Premium sofre aumento de R$ 26 mil e beira os R$ 300 mil
O Zeekr X é vendido em duas versões, a Premium e a Flagship. A primeira teve aumento de R$ 26 mil agora e já beira os R$ 300 mil
Logo após deixar a versão Flagship mais cara, a Zeekr promoveu aumento na etiqueta do X premium. O SUV compacto premium elétrico subiu R$ 26 mil de uma vez. Agora, ele beira os R$ 300 mil e ainda assim, segue sendo o veículo mais acessível da fabricante chinesa oferecido em solo brasileiro. Ele se destaca pelo visual futurista, diversos itens de série e outros destaques.
