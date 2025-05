1 ano de Thiago Carpini no Vitória; relembre a trajetória do técnico no Leão Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaNesta quarta-feira (14), faz um ano que Thiago Carpini se tornou treinador... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h04 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaNesta quarta-feira (14), faz um ano que Thiago Carpini se tornou treinador do Vitória. O técnico foi responsável por uma das maiores retomadas recentes de um clube no Campeonato Brasileiro e levou o Leão da zona de rebaixamento para a classificação para a Copa Sul-Americana 2025. Até a chegada do técnico Carpini no Brasileirão 2024, o Vitória era o lanterna do campeonato com apenas um ponto em cinco rodadas. Desde então, foram 47 pontos conquistados pelo Leão nas 32 rodadas seguintes.

