5ª edição do Feagri em Salvador promete impulsionar o networking entre os participantes do agronegócio Ascom/SeagriA 5ª edição do Fórum Estadual dos Gestores Municipais da Agropecuária da Bahia (Feagri) será... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 07/04/2025 - 07h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ascom/SeagriA 5ª edição do Fórum Estadual dos Gestores Municipais da Agropecuária da Bahia (Feagri) será realizada nos dias 8, 9 e 10 de abril de 2025, no Centro de Convenções de Salvador. O evento promete ser a maior edição já promovida, reunindo representantes dos 27 territórios de identidade do estado para fortalecer o networking entre os gestores do agronegócio baiano e fomentar o desenvolvimento sustentável da agropecuária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em Taktá:

Eridan de Bonifácio é eleita prefeita de Ruy Barbosa em eleição suplementar

Ossada humana é encontrada acorrentada em Ibotirama; polícia investiga origem

Empate emocionante entre Bahia e Santos marca a segunda rodada do Campeonato Brasileiro