70 anos de história: Travessia Mar Grande-Salvador atrai grande público Foto: Jonne Roriz/COBEm apenas dois dias, todas as vagas para a Travessia Mar Grande-Salvador, uma... Taktá|Do R7 21/08/2025 - 05h42 (Atualizado em 21/08/2025 - 05h42 )

Foto: Jonne Roriz/COBEm apenas dois dias, todas as vagas para a Travessia Mar Grande-Salvador, uma das competições de natação em águas abertas mais tradicionais do país, foram rapidamente ocupadas. A prova, marcada para o dia 29 de novembro, despertou grande interesse, e com razão: em 2025, o evento completa 70 anos desde sua primeira edição, realizada em 1955.

