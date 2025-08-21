Logo R7.com
70 anos de história: Travessia Mar Grande-Salvador atrai grande público

Foto: Jonne Roriz/COBEm apenas dois dias, todas as vagas para a Travessia Mar Grande-Salvador, uma...

Foto: Jonne Roriz/COBEm apenas dois dias, todas as vagas para a Travessia Mar Grande-Salvador, uma das competições de natação em águas abertas mais tradicionais do país, foram rapidamente ocupadas. A prova, marcada para o dia 29 de novembro, despertou grande interesse, e com razão: em 2025, o evento completa 70 anos desde sua primeira edição, realizada em 1955.

