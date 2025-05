A conta do Instagram do Teatro Castro Alves está fora do ar após invasão de ‘hacker’; saiba mais Foto: Reprodução/Redes sociaisNa manhã desta segunda (19), o perfil do Instagram do Teatro Castro Alves... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h04 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisNa manhã desta segunda (19), o perfil do Instagram do Teatro Castro Alves (TCA) teve sua conta invadida por hackers e após isso, a conta está fora do ar. Ainda não se sabe se os hackers fizeram isso ou a assessoria do TCA para evitar futuros problemas.

Para mais detalhes sobre essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

