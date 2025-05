A poucas horas do fim do prazo, 3,8 milhões ainda não entregaram declaração do IR Foto: Reprodução/Adobe StockFaltando apenas seis horas para o encerramento do prazo, cerca de 3,8 milhões... Taktá|Do R7 30/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 30/05/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução/Adobe StockFaltando apenas seis horas para o encerramento do prazo, cerca de 3,8 milhões de brasileiros ainda não prestaram contas com o Leão. Até as 20h desta sexta-feira (30), a Receita Federal já havia recebido 42.396.411 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) — o equivalente a 91,77% do total esperado para este ano, que é de 46,2 milhões de envios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre o prazo do Imposto de Renda!

Leia Mais em Taktá:

Cidade com 11 mil habitantes na Bahia contrata show de Leonardo por R$ 750 mil

Forró Azul dá o pontapé nos festejos juninos de Camaçari neste sábado (31)

Jornalista fundador do The Intercept Brasil tem vídeos íntimos vazados