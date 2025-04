Abaixo a Hollywood: China restringe importações de filmes dos EUA em reação às tarifas de Trump ReproduçãoO governo chinês estaria considerando restringir ou até mesmo proibir a entrada de filmes dos... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h06 ) twitter

ReproduçãoO governo chinês estaria considerando restringir ou até mesmo proibir a entrada de filmes dos Estados Unidos no país, como forma de retaliação às tarifas impostas por Washington. A informação circula em postagens de figuras influentes na China, como Liu Hong, editor sênior do portal Xinhuanet, e Ren Yi, neto de um ex-líder do Partido Comunista na província de Guangdong.

Para entender melhor as implicações dessa medida e o impacto na indústria cinematográfica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

