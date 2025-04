Acabou o jejum! Bahia triunfa sobre o Ceará com gol de pênalti no final do jogo Fotos: Rafael Rodrigues/EC BahiaBahia e Ceará se enfrentaram na noite desta segunda-feira (21), na Arena... Taktá|Do R7 21/04/2025 - 22h46 (Atualizado em 21/04/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fotos: Rafael Rodrigues/EC BahiaBahia e Ceará se enfrentaram na noite desta segunda-feira (21), na Arena Fonte Nova, em Salvador, encerrando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o Tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Éverton Ribeiro, de pênalti. A vitória encerrou uma sequência de quatro jogos sem triunfo do time baiano na competição.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Obras do VLT de Salvador alcançam 18% de execução no Trecho 1

Carpini critica sequência de jogos do Vitória: ‘Humanamente impossível’

Plano Inclinado Liberdade-Calçada fecha temporariamente para manutenção nesta terça (22)