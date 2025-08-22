Ação contra facção na Bahia deixa dois mortos e quatro presos
Foto: Reprodução/Ascom PCBAPCBAUma megaoperação policial realizada entre quinta-feira (21) e sexta-feira (22) resultou na prisão de quatro homens e na morte de dois suspeitos em confrontos na Bahia. A ação, que envolveu cerca de 200 policiais, teve como alvo uma facção criminosa com atuação no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador.
