Acesso à Concha Acústica é alterado por causa de obras no TCA
29/05/2025 - 20h56

Foto: ReproduçãoAcesso à Concha Acústica é alterado por causa de obras no Teatro Castro AlvesO acesso à Concha Acústica, em Salvador, sofreu alterações por conta do avanço das obras de requalificação do Complexo do Teatro Castro Alves (TCA). A entrada para o espaço agora será exclusivamente pela Ladeira da Fonte, localizada na parte inferior do complexo.

