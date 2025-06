Acesso à Fonte Nova passa a ser exclusivamente por biometria facial a partir de sábado (7) Foto: Divulgação / Arena Fonte NovaA partir do próximo sábado (8), no jogo entre Bahia... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h58 ) twitter

Foto: Divulgação / Arena Fonte NovaA partir do próximo sábado (8), no jogo entre Bahia e Náutico, o acesso a todos os setores da Arena Fonte Nova será realizado exclusivamente por meio de biometria facial. Para garantir a entrada, os torcedores devem se cadastrar antecipadamente pelo site: casadeapostasfontenova.eleventickets.com. A medida visa aumentar a segurança e agilizar o processo de entrada no estádio. O uso da biometria será obrigatório para todos os setores, inclusive camarotes e áreas VIP.

