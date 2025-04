Acidente com três carros e um caminhão complica o trânsito na Avenida Paralela, em Salvador Reprodução/Google Street ViewNa tarde desta terça-feira (15), um incidente ocorreu envolvendo três automóveis e um... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h07 ) twitter

Reprodução/Google Street ViewNa tarde desta terça-feira (15), um incidente ocorreu envolvendo três automóveis e um caminhão na Avenida Paralela, em Salvador. Conforme dados fornecidos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o caminhão tentou fazer uma manobra na via com direção ao Centro da cidade, momento em que colidiu com os outros veículos.

