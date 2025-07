Acidente entre carro e ônibus causa lentidão na via expressa em Salvador Foto: ReproduçãoUm acidente entre um carro de passeio e um ônibus do sistema Integra deixou... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoUm acidente entre um carro de passeio e um ônibus do sistema Integra deixou o trânsito lento na manhã desta quarta-feira (30), na ligação entre a BR-324 e a Avenida Suburbana, em Salvador. A colisão aconteceu nas imediações da mureta de proteção que dá acesso ao túnel da via expressa, no sentido BR-324.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências no trânsito.

Leia Mais em Taktá:

Mulher é presa na Bahia por envolvimento em golpe do falso Pix

Operação Apate mira esquema de fraudes em transferências de veículos na Bahia

Dois homens morrem após perseguição e troca de tiros com a polícia em Salvador