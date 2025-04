Acidente entre dois carros interdita rua no Caminho das Árvores, em Salvador ReproduçãoUm acidente entre dois carros de passeio foi registrado na tarde desta quinta-feira (10), no... Taktá|Do R7 10/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h26 ) twitter

ReproduçãoUm acidente entre dois carros de passeio foi registrado na tarde desta quinta-feira (10), no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. A colisão aconteceu por volta das 13h30, na Alameda dos Flamboyants, em frente ao Colégio Módulo Criarte. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um Honda HR-V atingiu a lateral de um Toyota Corolla. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre o número de ocupantes nos veículos. O acidente provocou o derramamento de óleo na pista, exigindo a interdição da via nos dois sentidos. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foi acionada para realizar a limpeza do local. Apesar da interdição, não houve registro de congestionamento na região. Equipes da Transalvador seguem no local, e um guincho foi enviado para a remoção dos veículos. A via será liberada somente após a conclusão da limpeza da pista.

