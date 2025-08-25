Acidente entre dois ônibus deixa quatro feridos em Salvador Foto: Leitor Taktá.Dois ônibus colidiram de frente na tarde desta segunda-feira (25) na ladeira de... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h39 ) twitter

Foto: Leitor Taktá.Dois ônibus colidiram de frente na tarde desta segunda-feira (25) na ladeira de acesso ao Hospital Santa Izabel, em Salvador. De acordo com informações preliminares do Centro de Controle Operacional (CCO) da Secretaria de Mobilidade (Semob), quatro pessoas ficaram feridas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local realizando os primeiros socorros às vítimas. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre as circunstâncias do acidente. O portal TakTá aguarda mais informações sobre o caso e já está em contato com os responsáveis para atualização desta nota.

