Acidente entre três caminhões interdita trecho da BR-277 no Litoral do Paraná Foto: Reprodução / GrupoBR277Um acidente envolvendo três caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (15)... Taktá|Do R7 15/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução / GrupoBR277Um acidente envolvendo três caminhões foi registrado na manhã desta quinta-feira (15) na BR-277, no trecho do município de Morretes, no Litoral do Paraná. A colisão ocorreu na pista sentido Paranaguá. De acordo com informações da EPR Litoral Pioneiro, um dos veículos tombou no canteiro central, provocando o derramamento da carga. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas. O tráfego no sentido Paranaguá está sendo desviado para o acostamento. Equipes da concessionária responsável atuam na remoção dos caminhões e na limpeza da via.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre o acidente.

Leia Mais em Taktá:

Divaldo Franco é sepultado em Salvador sob aplausos e comoção

Polícia Técnica integra operação contra comércio ilegal de fogos de artifício na Bahia

Dólar recua levemente nesta quinta-feira (15)