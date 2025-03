Acidente entre van e carreta na BR-242 na Chapada Diamantina deixa vários mortos Foto: Reprodução/Redes SociaisAcidente Van Caminhão Chapada br-242Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma van... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente Van Caminhão Chapada br-242

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma van de passeio ocorreu na BR-242, na Chapada Diamantina. Acidente deixou pelo menos 7 mortos e pelo menos 3 feridos na tarde deste domingo (30), os sobreviventes foram socorridos para unidades de saúde da região. Equipes de resgate foram mobilizadas para socorrer as vítimas e investigar as causas do ocorrido.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Entregadores de aplicativos fazem paralisação nacional contra condições de trabalho

Troca de tiros em Cosme de Farias deixa dois suspeitos mortos; cerca de 13 criminosos estão foragidos

Policial penal é afastado por cobrar taxas para liberar detentos em Salvador