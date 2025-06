ACM Neto critica governo que “gasta muito e gasta mal”; União e PP se unem contra alta de impostos Foto: Divulgação Em uma sinalização clara de oposição à política fiscal do governo federal, o... Taktá|Do R7 13/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 13/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação Em uma sinalização clara de oposição à política fiscal do governo federal, o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, anunciou em Brasília, que seu partido e o Progressistas (PP) atuarão juntos no Congresso Nacional contra qualquer proposta de aumento de impostos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante aliança política!

Leia Mais em Taktá:

Jamerson sofre fratura no tornozelo e pode não jogar mais nesta temporada

Polícia prende homem que esfaqueou e queimou ex-companheira em Salvador

Justiça bloqueia R$ 2,8 bilhões e pressiona envolvidos em fraudes contra aposentados do INSS