ACM Neto lidera disputa pelo governo da Bahia com 53,5%, aponta Paraná Pesquisas Foto: Divulgação Se as eleições para o governo da Bahia fossem realizadas hoje, o ex-prefeito... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação Se as eleições para o governo da Bahia fossem realizadas hoje, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) seria o escolhido pela maioria dos eleitores, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (31), em parceria com o site Bahia Notícias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a pesquisa e os candidatos!

Leia Mais em Taktá:

Secult-BA abre seleção REDA com 180 vagas

Pacientes do SUS poderão ser atendidos por planos de saúde a partir de agosto

Shopping de Salvador promove ação gratuita de prevenção odontológica infantil