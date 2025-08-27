Acordo é firmado para coibir descontos indevidos em aposentadorias e pensões Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil As reclamações de aposentados e pensionistas sobre descontos indevidos...

Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil As reclamações de aposentados e pensionistas sobre descontos indevidos em benefícios passarão a ser monitoradas de forma mais rigorosa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) assinaram nesta terça-feira (26) um acordo de cooperação técnica para ampliar a fiscalização e punir instituições financeiras e associações conveniadas que não resolverem as demandas registradas na plataforma consumidor.gov.br.

