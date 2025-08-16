Acordo sobre desconto do INSS deve acontecer até novembro
Foto: Joédson Alves/ Agência BrasilO Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), já iniciou a devolução dos valores descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas. Entretanto, cerca de 613 mil ainda não aderiram ao acordo referente aos descontos realizados por associações e sindicatos entre março de 2020 e março de 2025, sem a aprovação dos beneficiários. O acordo administrativo visa garantir que as vítimas da fraude sejam ressarcidas dos valores descontados de forma integral com as correções de inflação necessárias e diretamente na conta bancária cujo benefício era recebido.
