Adolescente apreendido por furto é morto a tiros em praça de Capim Grosso Foto: Reprodução/Redes SociaisUm adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na terça-feira (22), no... Taktá|Do R7 24/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h47 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na terça-feira (22), no centro de Capim Grosso, município do norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o jovem estava em uma praça quando foi atingido por disparos efetuados por dois homens armados. Ele morreu ainda no local.

