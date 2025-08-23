Adolescente de 12 anos planeja morte da própria mãe e namorado de 25 anos executa crime Foto: ReproduçãoFrancisca Alves Praia foi morta pelo namorado da filhaUma adolescente de 12 anos está... Taktá|Do R7 23/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 10h18 ) twitter

Foto: ReproduçãoFrancisca Alves Praia foi morta pelo namorado da filhaUma adolescente de 12 anos está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas por planejar o assassinato da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos, em Manaus. O crime, registrado no domingo (17), teria sido motivado pela suspeita de que a vítima guardava R$ 17 mil em casa.

