Adolescente de 12 anos planeja morte da própria mãe e namorado de 25 anos executa crime
Foto: ReproduçãoFrancisca Alves Praia foi morta pelo namorado da filhaUma adolescente de 12 anos está sendo investigada pela Polícia Civil do Amazonas por planejar o assassinato da própria mãe, Francisca Alves Praia, de 48 anos, em Manaus. O crime, registrado no domingo (17), teria sido motivado pela suspeita de que a vítima guardava R$ 17 mil em casa.
