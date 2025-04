Adolescente de 16 anos morre após abordagem policial no bairro do Uruguai Foto: Divulgação/PMBACauã Araújo, adolescente de 16 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (30) no Hospital... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 12h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h01 ) twitter

Foto: Divulgação/PMBACauã Araújo, adolescente de 16 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (30) no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. A família afirma que o jovem foi agredido por policiais militares durante uma abordagem ocorrida no bairro do Uruguai, na terça-feira (29).

