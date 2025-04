Adolescente desaparece após cair em lagoa de Salvador; buscas seguem sem previsão Foto: Valter Pontes/Secom Um adolescente de 14 anos desapareceu após cair na Lagoa da Timbalada,... Taktá|Do R7 18/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 18/04/2025 - 15h06 ) twitter

Foto: Valter Pontes/Secom



Um adolescente de 14 anos desapareceu após cair na Lagoa da Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador, na tarde de quinta-feira (17). Até o início da tarde desta sexta-feira (18), as buscas ainda não foram sido iniciadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre este caso e as buscas em andamento.

