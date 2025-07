Adolescente simula ação armada com réplica de fuzil e é apreendido pela polícia Foto: Divulgação/Ascom PCBAAdolescente é apreendido pela polícia com réplica de fuzilUm adolescente de 16 anos... Taktá|Do R7 26/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 12h17 ) twitter

Adolescente é apreendido pela polícia com réplica de fuzil Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PCBAAdolescente é apreendido pela polícia com réplica de fuzilUm adolescente de 16 anos foi apreendido, na sexta-feira (25), enquanto portava uma imitação real de fuzil em uma via pública próxima ao Complexo Policial do Ogunjá, em Salvador. A ocorrência foi registrada por equipes da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), que flagraram o jovem escondido atrás de um veículo, simulando uma contenção armada. De acordo com a corporação, o objeto em posse do adolescente era “uma réplica idêntica a um fuzil calibre 556”, com características que imitavam os armamentos utilizados por organizações criminosas.

