Adolescentes são atropelados enquanto usavam patinete elétrico
Foto: Corpo de Bombeiros do DF.Imagens capturaram o momento em que dois adolescentes foram atropelados...
Foto: Corpo de Bombeiros do DF.Imagens capturaram o momento em que dois adolescentes foram atropelados enquanto andavam em um patinete elétrico na W3 Sul, em Brasília, na tarde da última quarta-feira (27). Pelo vídeo divulgado, é possível ver que o sinal estava verde para os veículos quando os jovens avançaram repentinamente na pista e foram atingidos por um carro.
Foto: Corpo de Bombeiros do DF.Imagens capturaram o momento em que dois adolescentes foram atropelados enquanto andavam em um patinete elétrico na W3 Sul, em Brasília, na tarde da última quarta-feira (27). Pelo vídeo divulgado, é possível ver que o sinal estava verde para os veículos quando os jovens avançaram repentinamente na pista e foram atingidos por um carro.
Para mais detalhes sobre este incidente e as regras de uso de patinetes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre este incidente e as regras de uso de patinetes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: