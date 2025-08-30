Adolescentes são atropelados enquanto usavam patinete elétrico Foto: Corpo de Bombeiros do DF.Imagens capturaram o momento em que dois adolescentes foram atropelados... Taktá|Do R7 30/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 15h57 ) twitter

Foto: Corpo de Bombeiros do DF.Imagens capturaram o momento em que dois adolescentes foram atropelados enquanto andavam em um patinete elétrico na W3 Sul, em Brasília, na tarde da última quarta-feira (27). Pelo vídeo divulgado, é possível ver que o sinal estava verde para os veículos quando os jovens avançaram repentinamente na pista e foram atingidos por um carro.

Para mais detalhes sobre este incidente e as regras de uso de patinetes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

