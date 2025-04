Advogado é condenado a mais de 15 anos de prisão por homicídio em bar no Imbuí Foto: Reprodução O advogado José Geraldo Lucas Júnior, de 32 anos, foi condenado a 15... Taktá|Do R7 11/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h26 ) twitter

Foto: Reprodução O advogado José Geraldo Lucas Júnior, de 32 anos, foi condenado a 15 anos e dois meses de prisão pelo assassinato do barbeiro Lucas Souza de Araújo. O crime ocorreu em janeiro de 2021, após uma discussão em um bar localizado no bairro do Imbuí, em Salvador. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (11) pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), durante o segundo dia de julgamento realizado no Fórum Ruy Barbosa.

