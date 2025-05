Advogado é preso ao tentar entrar com drogas e cartas para presos no Conjunto Penal de Serrinha Foto: DivulgaçãoUm advogado identificado como Alexandre Laranjeira da Silva Santos foi preso em flagrante na... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: DivulgaçãoUm advogado identificado como Alexandre Laranjeira da Silva Santos foi preso em flagrante na quarta-feira (21) após tentar entregar drogas e recolher cartas de presos no Conjunto Penal de Serrinha, no nordeste da Bahia. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), ele foi flagrado no momento em que atendia um dos internos. A suspeita é de que o advogado atuava como “pombo-correio”, facilitando a troca de cartas entre detentos de diferentes unidades prisionais da Bahia, com o objetivo de manter a comunicação entre integrantes de facções criminosas.

