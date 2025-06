Advogado renuncia à defesa de Carla Zambelli após parlamentar deixar o Brasil Foto: ReproduçãoO advogado Daniel Bialski anunciou nesta terça-feira (3) que deixou a defesa da deputada... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h17 ) twitter

Foto: ReproduçãoO advogado Daniel Bialski anunciou nesta terça-feira (3) que deixou a defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), após a parlamentar afirmar que está na Europa e solicitar licença do mandato. Em nota, o criminalista afirmou ter sido apenas informado da saída do país e justificou a renúncia por “motivo de foro íntimo”. “Fui apenas comunicado pela deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde. Todavia, por motivo de foro íntimo, estou deixando a defesa da deputada”, declarou Bialski, acrescentando que eventuais informações sobre o caso devem ser solicitadas à equipe da parlamentar.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

