Afastada, Débora Santana participa de sessão na Câmara de Salvador

Foto: Gabriela Encinas/ Taktá.A vereadora Débora Santana (PDT) marcou presença na sessão desta terça-feira (19) na Câmara Municipal de Salvador, apesar de estar oficialmente afastada do cargo por 15 dias, conforme publicação no Diário Oficial.

