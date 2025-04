AFROPUNK 2025 anuncia primeiras atrações em Salvador, confira DivulgaçãoO AFROPUNK Brasil 2025 já tem data, local e primeiras atrações confirmadas. Nos dias 8... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h07 ) twitter

DivulgaçãoO AFROPUNK Brasil 2025 já tem data, local e primeiras atrações confirmadas. Nos dias 8 e 9 de novembro, o Parque de Exposições, em Salvador, receberá artistas nacionais e internacionais em uma grande celebração da música e da cultura negra. Entre os destaques do line-up estão a britânica Jorja Smith, que estreia no festival com um show aguardado, o rapper BK’, apresentando seu novo disco, e o sambista Péricles, que levará ao palco um espetáculo em formato de roda de samba.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as atrações e detalhes do festival!

