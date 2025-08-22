AGENDA TAKTÁ: Sertanejo, samba e MPB movimentam Salvador Foto: Reprodução.Salvador terá um fim de semana movimentado com opções que vão da música popular... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução.Salvador terá um fim de semana movimentado com opções que vão da música popular brasileira ao samba, sertanejo e até lançamento de livro. Entre os destaques estão shows de artistas consagrados, apresentações gratuitas e encontros culturais espalhados pela cidade e região metropolitana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de toda a programação!

Leia Mais em Taktá:

Brasil estreia com vitória sobre a Grécia no Mundial de Vôlei

Salvador está entre os 5 municípios com maior incidência de HIV/Aids na Bahia

Será candidato a presidência em 2026? Tarcísio revela pretensão