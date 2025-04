Agentes da Transalvador fazem protesto por causa de agressões nas fiscalizações nesta sexta-feira (04) Na manhã desta sexta-feira (04), os agentes da Transalvador se mobilizaram, na base da autarquia... Taktá|Do R7 04/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 09h26 ) twitter

Na manhã desta sexta-feira (04), os agentes da Transalvador se mobilizaram, na base da autarquia municipal, no Dique do Tororó, para a realização de um protesto devido as agressões sofridas durante as fiscalizações ao longo da semana, resultando na categoria não está nas ruas na manhã de hoje. Uma assembleia ocorrerá às 11h para falar sobre a pauta com a participação de cerca de 500 trabalhadores da categoria.

