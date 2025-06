AGORA! Entregadores protestam após colega ser agredido por cliente em Salvador Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilUm grupo de entregadores por aplicativo realizou um protesto com buzinaço e... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 22h37 (Atualizado em 01/06/2025 - 22h37 ) twitter

Foto: Fernando Frazão/Agência BrasilUm grupo de entregadores por aplicativo realizou um protesto com buzinaço e uso de rojões na noite deste domingo (1º), em frente a um prédio residencial localizado na Rua Cristiano Buys, no bairro Horto Bela Vista, em Salvador. A mobilização ocorreu após um morador do edifício ser apontado como o individuo que teria agredido um entregador durante a tarde.

