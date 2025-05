‘Ainda Estou Aqui’ está em lista internacional de melhores filmes de 2025 Foto: DivulgaçãoO filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ foi incluído na lista do The New York... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 23h36 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ foi incluído na lista do The New York Times de melhores produções que o público pode ter deixado passar em 2024 e no início de 2025. O jornal americano fez a seleção para indicar títulos que merecem ser vistos durante o feriado de ‘Memorial Day’, celebrado nesta segunda-feira (26) nos Estados Unidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre este aclamado filme!

